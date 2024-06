Primarul comunei Bechișești, Violetav Țăran, a transmis un mesaj de Ziua Internaţională a copiilor victime ale agresiunii în care arată că această zi atrage atenţia asupra impactului devastator al conflictelor armate asupra copiilor, dar şi a cazurilor în care cei mici sunt victime ale abuzurilor fizice, mentale şi emoţionale, fiind un prilej ca atât conducerile statelor lumii, cât şi fiecare cetăţean în parte, să se implice în stoparea violenţele şi agresiunile comise împotriva copiilor.

”Ziua Internaţională a copiilor victime ale agresiunii, iniţiativă a Organizaţiei Naţiunilor Unite este marcată, în fiecare an, în 4 iunie. În cadrul sesiunii speciale de urgență în problema Palestinei, la 19 august 1982, membrii Adunării Generale ONU, „șocați de numărul mare de copii palestinieni și libanezi care au căzut victime ale actelor de agresiune din partea Israelului”, au stabilit Ziua internațională a copiilor victime ale agresiunii pentru fiecare an la 4 iunie. Această zi atrage atenţia asupra impactului devastator al conflictelor armate asupra copiilor, dar şi a cazurilor în care cei mici sunt victime ale abuzurilor fizice, mentale şi emoţionale, fiind un prilej ca atât conducerile statelor lumii, cât şi fiecare cetăţean în parte, să se implice în stoparea violenţele şi agresiunile comise împotriva copiilor. Copiii sunt cei mai vulnerabili în situația unor conflicte armate, ei fiind cei mai afectaţi de consecinţele războiului. ONU aminteşte că peste 250 de milioane de copii trăiesc în prezent în ţări şi zone afectate de conflict. România are la rândul ei obiectivul de a pune capăt tuturor formelor de violenţă împotriva copiilor, iar încetarea abuzului, neglijării şi exploatării copiilor constituie parte integrată a actualelor preocupări guvernamentale ale PSD. Sunt convinsă că fiecare dintre noi trebuie să acţionăm împotriva agresiunii şi discriminării de orice fel a copiilor, pentru a le putea oferi o copilărie armonioasă şi lipsită de violenţă!”, a transmis Violeta Țăran.