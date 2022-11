Grupul de Rugăciune al Parlamentului României a organizat în perioada 1-2 noiembrie la Palatul Parlamentului, întâlnirea anuală ”Mic Dejun cu Rugăciune” aflată la ediția a XVI-a. La acest eveniment au luat parte reprezentanți ai Președinției, membri ai Parlamentului și Guvernului României, lideri din administrație, educație, cultură, diplomație, sănătate, afaceri, reprezentanți ai corpurilor profesionale, ai clerului și ai societății civile din România, împreună cu invitați din Statele Unite și Europa. Prezență constantă la această întâlnire anuală a fost și omul de afaceri sucevean Dumitru Mihalescul, consul onorific al Republicii Coreea în România alături de care s-a aflat primarul de Vicovu de Sus, Vasile Iliuț. El a arătat că tema reuniunii din acest an a fost ” “Mandatul imperativ al păcii: Între exemplu personal, demers comun și serviciu public”. Vorbitorii principali au fost părintele prof. univ. dr. Constantin Necula și pastorul Vladimir Pustan. Participanții s-au bucurat și de un miniconcert oferit de tenorii Laszlo și Robert Bede, Nelu Moț, Vlad Miriță și soprana Ilie Andreea. ”În contextul unei perioade de instabilitate, al unui mediu de securitate mai volatil ca oricând în Europa după al Doilea Război Mondial, al unor multiple crize, provocări și amenințări fără precedent în istoria Uniunii Europene, într-o Românie aflată în proximitatea unui conflict sângeros, considerăm că perspectiva spirituală, întemeiată pe credință, crucială în acest eveniment, a îmbogățit dezbaterea despre identitatea creștină și valorile României de azi și a conturat, ca numitor comun al poziției noastre, spiritul inspirator de pace autentic”, a declarat Dumitru Mihalescul.

