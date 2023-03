Michelle Yeoh a devenit prima femeie asiatică din istoria Oscarurilor care a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal. Ea este protagonista filmului Everything Everywhere All at Once care a avut nu mai puțin de 11 nominalizări pentru premii Oscar, notează click.ro.

Actrița malaeziană este considerată una dintre cele mai mari vedete feminine de film de acțiune și este apreciată foarte mult pentru că își realizează propriile cascadorii, de multe ori foarte periculoase. De-a lungul carierei sale a suferit numeroase accidente, dar unul i-ar fi putut pune punct carierei.

În timpul unei cascadorii, în 1996, a suferit un accident grav care a adus-o în punctul în care a vrut să renunțe la cinematografie. A fost convinsă să își continue cariera de regizorul american Quentin Tarantino, potrivit sursei citate.

Michelle Yeoh a fost căsătorită cu un magnat din Hong Komg dar mariajul lor a rezistat doar trei ani. În prezent, Yeoh are o relație de lungă durată cu un fost șef de Formula 1.

Michelle Yeoh își trăiește cea mai bună viață la vârsta de 60 de ani, după cum a spus chiar ea. Trofeul Oscar pentru cea mai bună actriță l-a dedicat mamei ei și tuturor mamelor de pe pământ, pe care le consideră adevărații eroi ai Planetei.

