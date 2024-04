Mihaela Bilic a vrut să revină pe meleagurile natale, în Prahova, acolo unde a copilărit. Medicul nutriționist a luat decizia de a-și construi propria cabană care să-i ofere liniștea și relaxarea de care are nevoie. Le-a mărturisit prietenilor din social media că este nerăbdătoare să termine construcția, nefiind dotată cu gaze sau curent, notează click.ro.

„Întotdeauna am iubit pădurea. Așa că m-am întors pe Valea Prahovei, unde am copilărit, și am o bucățică de teren, cu pădurea în spate. Iar casa, ce ziceți de ea?! Mai rustică de atât nu se poate. N-am gaze, n-am curent, n-am apă, însă îmi place mult! Și am ferestrele și ușa de la casa bătrânească a lui mamaie. Iar aici, mi-am luat și un cățeluș și o pisică. E prea frumos”, a spus Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook, unde a publicat un mic filmuleț cu cabana aflată încă în construcție, potrivit sursei citate.

„Asta e cabana mea de la pădure. Până de Paște mă mut!!” – a fost mesajul care a însoțit filmarea din social media.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/mihaela-bilic-si-a-construit-cabana-in-inima-2355258.html