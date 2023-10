După mult timp de așteptare, în care și-a ținut fanii ca pe jar, Mihai Bendeac spune adevărul despre plecarea sa din cadrul reality-show-ul „iUmor”. Fostul jurat a rupt tăcerea în podcastul moderat de Micutzu și face o serie de declarații de-a dreptul neașteptate, notează click.ro.

Comediantul a mărturisit că prima regulă pe care le-a impus-o de la bun început producătorilor a fost să nu există niciun soi de prietene între ei, ci relația să fie una strict profesională.

„Răspunsul este foarte simplu. Și răspunzând la această întrebare, cred că o să răspund și la o sumă de alte întrebări care de-a lungul timpului au fost vizavi de treaba asta. Ideea e în felul următor: eu am avut o înțelegere foarte clară cu producătorii în momentul în care am început treaba asta, și anume: eu cu voi nu am niciun fel de prietenie, eu nu fac parte din ceea ce se întâmplă în show-ul ăsta, în sensul în care nu suntem o echipă, cum se întâmplă la alte talent-show-uri, de exemplu. Unde toată lumea este o echipă, unde există o relație între producători și jurați. Vreau să vă spun încă de la început că suntem, hai să nu spunem într-o stare conflictuală, în niciun caz nu facem parte din aceeași echipă, tratez treaba asta ca pe un reality-show și-mi asum că timp de 12 zile, cât durează filmările pentru fiecare sezon, eu trăiesc un reality-show, și atunci, asumându-mi chestia asta…uite, o spun public: eu niciodată nu le-am spus: vă rog eu, treaba aia nu o difuzați! A, s-a întâmplat de-a lungul timpului…uite, de exemplu, am făcut odată o gafă în care mi-am dat seama că s-ar putea simți jignită o anumită categorie de oameni. Și am menționat asta dup-aia. Am simțit nevoia să menționez, pentru că mi-a dat seama că s-ar putea să se simtă lezați dintr-o porcărie.”, a dezvăluit Mihai Bendeac, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

