Urmare a activităților de căutare efectuate de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – IPJ Suceava și Poliției Municipiului Suceava, cu sprijinul polițiștilor din București și Ilfov s-a reușit localizarea și găsirea minorului de 13 ani, Luca Ilie Cosmin, a cărui plecare voluntară de la domiciliu fusese sesizată de familie la data de 19.07.2023.

Minorul a fost depistat pe raza orașului Voluntari, jud. Ilfov și nu a fost victima vreunei infracțiuni sau altui act de natură ilicită.