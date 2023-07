Un credincios îl întreabă pe arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, dacă poate dansa la nunți în condițiile în care are un deces în familie. ”Depinde de gradul de rudenie și mai ales de cât de apropiați sufletește ați fost, fiindcă mai există și rude care nici nu se cunosc între ele. Desigur, nu poți să-ți pierzi părinții, frații, surorile, bunicii, nașii de botez sau de cununie și să mergi la o petrecere ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic”, a răspuns IPS Calinic.

