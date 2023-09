Mirela Retegan (53 de ani) a avut sorți de izbândă! S-a aprobat Legea Zurli!

Începând de pe 20 septembrie, femeile însărcinate, copiii sub cinci ani însoțiți de către părinți, precum și părintele care însoțește un copil cu dizabilități nu vor mai sta la coadă în instituțiile publice sau private din țară, întrucât inițiativa socială propusă de Mirela Retegan, fondatorul “Găștii Zurli”, a fost transpusă în inițiativă legislativă de deputatul PNL Alin Ignat și la data de 20 septembrie 2023, aceasta a devenit lege, potrivit click.ro.

Proiectul a fost depus în data de 8 martie la Senat, iar pentru concretizare a fost nevoie de finalizarea tuturor pașilor procedurali, mai ales de votul majorității parlamentarilor, precum și de promulgarea de către președintele României. Dar Mirela Retegan a vorbit pentru Click! despre această mare fericire a ei și multe altele! O femeie cu suflet mare care face mereu copiii fericiți!

Click!: Mirela, te simți învingătoare! Ai reușit! Felicitări! Cât timp a durat până când Legea Zurli s-a votat și aprobat în Parlament?

Mirela Retegan: Fix acum un an am fost martoră în aeroport la o situație extrem de neplăcuta: femei însărcinate, părinți și bunici cu copii mici la cozi infernale. Am profitat că lumea m-a recunoscut și i-am dus în față. Dar mi-am promis că o să fac tot că lucrurile să se schimbe și copiii mici împreuna cu femeile însărcinate să nu mai aștepte la nicio coadă.Fix un an. Atât a durat.

Click!: Cât de fericită ești acum? Ce schimbări, implementări și aniversări mai urmează pentru tine?

Mirela Retegan: Sunt foarte fericită. Toamna a început cu o lege votată. Continuă cu aniversările din Zurli: 10 ani de „Am o căsuța mică” și 17 ani de Zurli în România iar Maya mi-a făcut o mare surpriză, a revenit acasă și timp de un an vrea să pună umărul și să mă ajute în proiectul Zurli.

