Între 25-26 august, zona Lacului Bicaz a avut parte de o mobilizare de forțe exemplară. Peste 750 de saci de deșeuri, însumând o cantitate de 3,7 tone, au fost colectați de pe malurile lacului Bicaz de 100 de voluntari din zona Moldovei, din Buzău, Brașov și București, în cadrul taberei de curățenie în natură organizată de Asociația Act for Tomorrow și brandul de bere Ciucaș.

Acțiunea de curățenie organizată pe 25-26 august este cel de-al patrulea eveniment de ecologizare inițiat de Asociația Act for Tomorrow la Bicaz în ultimii trei ani. Organizarea Eco-Campului a implicat eforturi logistice considerabile, întrucât voluntarii au lucrat intens pentru a curăța două maluri ale lacului Bicaz, s-au deplasat cu bărci, caiace și pontoane și au campat la corturi puse la dispoziție de organizatori.

Pe durata zilei, participanții și-au unit forțele pentru a curăța deșeurile din natură, iar seara au campat pe plaja montană de la Bistricioara și s-au bucurat de o experiență completă de relaxare adevărată în natura curată, la foc de tabără și bere rece.

Pentru că situația deșeurilor din arealul lacului Bicaz reprezintă un adevărat dezastru ecologic, care are nevoie de intervenții susținute și o îngrijire amănunțită, Act for Tomorrow a organizat patru evenimente de curățenie pe malurile lacului în ultimii 3 ani, mobilizând un total de 600 de voluntari din toată țara să se alăture cauzei și să acționeze pentru un mediu mai curat. În acest context, este evidentă nevoia unor acțiuni de remediere, sensibilizare și măsuri de gestionare sustenabilă a deșeurilor la nivel local, pentru a opri deteriorarea accelerată a ecosistemelor și a frumuseții naturale din jurul lacului Bicaz.

Intensificarea poluării cu deșeuri, care pune în pericol habitatul natural al multor specii și afectează peisajul impresionant al lacului, a generat o reacție fermă din partea Asociației Act for Tomorrow și a brandului de bere Ciucaș, care și-au canalizat resursele și devotamentul pentru mediu într-un efort comun de a curăța și proteja această zonă.

Evenimentul de la Bicaz se încadrează într-un program mai amplu, prin care Act for Tomorrow și Ciucaș își propun să promoveze un stil de viață în armonie cu mediul înconjurător, abordând toate aspectele relevante. Scopul inițiativei „Natură curată, relaxare adevărată” constă în revitalizarea zonelor de relaxare din natură și încurajarea practicilor durabile de gestionare a deșeurilor.

Pe lângă acțiunea de curățenie desfășurată la Bicaz, începând cu luna aprilie, Ciucaș și Act for Tomorrow au organizat 6 evenimente de igienizare în mai multe zone verzi de relaxare din România: Brașov, Budeasa, Oltenița, Arefu (Transfăgărășan), Deva și Platoul Padina/Lacul Bolboci. Sub umbrela conceptului #EchipăPentruNatură, aceste evenimente au adus împreună angajații Ursus Breweries, comunitățile locale și voluntari din toate colțurile țării, pentru a curăța și a reda frumusețea naturii. Evenimentele de curățenie au reunit până acum peste 525 de participanți, iar rezultatul a fost colectarea și trimiterea spre stațiile de sortare a peste 18 tone de deșeuri.

Asociația Act for Tomorrow și Ciucaș anunță că eforturile lor de intervenție nu se vor opri aici și că evenimentul de curățenie organizat în această vară este doar un prim pas în lupta împotriva poluării cu deșeuri a Lacului Bicaz, un adevărat colț de paradis natural.

Cu toate că am realizat deja patru acțiuni de curățenie ample la Bicaz, în care am colectat 17 tone de deșeuri, provocarea este departe de a fi rezolvată definitiv. Nu putem rămâne indiferenți la distrugerea continuă a ecosistemului creat în jurul Lacului Bicaz. Această zonă – care ar trebui să fie un refugiu pentru biodiversitate și o destinație nealterată pentru iubitorii de natură – se află în pericol. Alături de partenerii noștri, vom continua să acționăm pentru a restabili echilibrul în acest loc atât de valoros. Ne vom spori eforturile de conștientizare a comunității, vom continua să mobilizăm voluntari și vom lucra îndeaproape cu organizațiile și autoritățile locale, pentru a implementa măsuri de gestionare a deșeurilor mai eficiente. Facem un apel către toți cei interesați de protejarea mediului să se alăture acestui efort comun, a declarat Andrei Coșuleanu, Președintele Asociației Act for Tomorrow.