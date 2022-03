Monica Tatoiu a vorbit, fără inhibiții, în cadrul emisiunii „În oglindă”, despre viața sa personală, dezvăluind și detalii picante din intimitate. Afacerista și-a expus și viața sexuală, dar și relațiie amoroase pe care le-a avut, de-a lungul timpului, cu diverși parteneri, notează click.ro.

Prin relatările sale s-a strecurat și o poveste demnă de filmele de acțiune, atunci când un fost partener de-al său a amenințat-o pe aceasta cu moartea, după ce l-a anunțat că are de gând să îl părăsească. „Eu sunt pasională, prima iubire nu se uită, chiar dacă nu e cu finalizare. Nu era capabil să facă bani, eu eram cheltuitoare dintotdeauna. Am zis că e slab, că nu e de mine, că o să îl umilesc.”, a povestit ea. Bărbatul nu a primit însă prea bine decizia de despărțire și a decis să recurgă la un gest extrem. „Mi-a zis: «Dacă nu rămâi cu mine, te omor!» A venit și mi-a pus cuțitul la gât și a spus: «Ori cu mine, ori murim împreună». Eu am început să râd cu cuțitul la gât. Și eu nebună… Și am început să îl fac în toate felurile.”, a povestit Monica Tatoiu, care se pare că nu a luat evenimentul traumatizant deloc în serios, potrivit sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/primetime/monica-tatoiu-amenintata-de-un-fost-iubit-a-511526.html