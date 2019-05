Răzvan Ciobanu, care a murit la 43 de ani în a doua zi de Paşte într-un tragic accident de maşină, era plin de datorii şi trăia din vânzarea unor pisici. Era în faliment şi avea datorii până şi la un petshop pentru mâncarea pisicilor, potrivit click.ro.

Pentru că de datoriile lui s-a vorbit mult în lumea mondenă, anul trecut, în septembrie, designerul a ţinut să vorbească deschis despre acest subiect pe pagina lui de Facebook, pentru a lămuri lucrurile.

“Aşa cum nu m-am ferit cam niciodată să spun adevărul, nu o voi face nici de această dată. Am preferat să postez toate aceste lucruri pe paginile mele oficiale, scrise de mine (nu am o armată de PR, consilieri, etc. care să o facă pentru mine). Dacă am datorii?! Da, sigur! Îmi doresc ziua în care să pot spune că nu am… până atunci lucrurile stau cam aşa: datorez bani unor furnizori de piele, cu care mi-aş dori să pot colabora şi pe viitor. Ambii comercializează piele naturală. Apoi mai am o datorie măruntă, nu neînsemnată, la un petshop de unde obişnuiam să cumpăr hrană şi aşternut igienic pentru minunata mea Lili (ştiţi voi, pisica cheală).”, a scris atunci fostul jurat de la ”Bravo, ai stil”, potrivit sursei citate.

