Motociclistul care a provocat un accident mortal în comuna Mălini în cursul zilei de 14 octombrie a ajuns în arest. Reamintim că în noaptea de 13 spre 14 octombrie, în jurul orei 00.30, un tânăr de 23 ani, din comuna Mălini, în timp ce conducea motocicleta având ca pasager pe un bărbat de 25 ani, din aceeași localitate, pe raza satului Poiana Mărului, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un cap de pod, rezultând decesul pasagerului.

Motociclistul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat și nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie sau subcategorie de autovehicule.

În cursul zilei de luni, 16 octombrie 2023 s-a dispus continuarea urmăririi penale față de bărbatul de 23 de ani, acesta fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ”ucidere din culpă”, faptă prevăzută și pedepsită art. 192 alin. 1 și 2 C.Pen. și ”conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, prevăzută și pedepsită de art. 335 alin. 1 C. Pen. și ”conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, prevăzută și pedepsită de art. 336 alin. 1 C. Pen. toate cu aplicarea art. 38 alin. 2 Codul Penal. Totodată, față de bărbatul de 23 de ani s-a dispus reținerea pentru o perioadă de 24 ore și a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arest Preventiv din cadrul IPJ Suceava.