Includerea municipiului Suceava alături de alte 17 orașe din România în rețeaua ”Cities Race to Zero” care presupune pentru locuitorii lor eliminarea din consum a cărnii l-a făcut pe primarul Ion Lungu să dezmintă categoric această stire care a apărut în mai multe publicații și să spună răspicat că la mijloc este vorba de „o dezinformare intenționată”. ”Noi n-am semnat nici un angajament, n-am completat nici un formular, nu facem parte din rețeaua <Cities Race to Zero>. În anul 2020 am semnat Declarația de la Paris privind reducerea noxelor cu 40% până în 2030 și probabil pe toți cei care am semnalat declarația de la Paris ne-au asimilat cu <Cities Race to Zero>. Am vorbit și cu primarul din Brașov și cu cel de la Petroșani, nimeni nu a semnat nimic referitor la <Cities Race to Zero>”. Nu-mi tai craca de sub picioare. Eu sunt un carnivor, mănânc carne în fiecare zi. Cum să semnez că în Suceava nu se mai consumă carne?! Este o dezinformare crasă, intenționată, care nu are nici un corespondent în realitate. Nu este vorba despre o interpretare eronată, ci cu țintă”, a declarat Ion Lungu.

