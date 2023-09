Primarul Ion Lungu susține că municipiul Suceava are printre cele mai frumoase stații de transport public local din Europa. El a declarat că a tras această concluzie după ce a străbătut o jumătate de Europă pentru a ajunge la un simpozion la Malmo – Suedia periplu în care a urmărit cu mare atenție stațiile auto.

“Am străbătut o jumătate din Europă până am ajuns la Malmo, iar pe drum m-am uitat în mod expres la stațiile de autobuz din marile orașe. Toate sunt în genul nostru. Stație, bancă și cam atât. Nu mai sunt stațiile alea în care vine lumea să stea cinci ore să aștepte autobuzul, să stea la povești…Lipsit de modestie, avem printre cele mai frumoase stații de transport public local comparativ cu alte orașe mari din Europa. Și m-am uitat în mod expres. Mai ales că noi am mai pus câte o băncuță. Era o simplă bancă de două persoane și am pus în toate stațiile încă o băncuță ca să poată sta mai multe persoane pe bancă deodată, pentru că au și un alt rol, de a încărca telefonul”, a spus Ion Lungu.