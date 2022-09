Municipiul Suceava se va înfrăți cu orașul german Dusseldorf. Înțelegerea de principiu a fost parafată între cei doi primari, Ion Lungu și Stephan Keller la un prânz de lucru pe care cei doi l-au luat la Suceava. ”Săptămâna trecută am avut o întâlnire cu primarul din Dusseldorf domnul Stephan Keller. El a venit la Suceava unde l-am invitat la un prânz de lucru. Mergea către Cernăuți acolo unde urma să semneze un parteneriat de înfrățire cu orașul ucrainean. M-am întâlnit cu el am luat un prânz de lucru i-am prezentat municipiul Suceava. Știa că noi suntem înfrățiți cu orașul Cernăuți că am ajutat mult orașul și ca atare a îmbrățișat ideea ca municipiul Suceava să se înfrățească cu Dusseldorf. Am demarat procedurile. Acum așteptăm acordul lor oficial și facem demersurile la Ministerul Afacerilor Externe. Este un lucru bun această înfrățire cu un oraș din Germania. Avem foarte multe de învățat de acolo iar primarul a fost foarte încântat. Discuția a fost constructivă și a îmbrățișat ideea să ne înfrățim cu dumnealor pentru ca împreună să putem colabora ca să ajutăm și mai mult orașul Cernăuți”, a declarat Lungu.