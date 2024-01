Un nemțean care participat la o înmormântare într-o localitate din județul Suceava s-a arătat nemulțumit că preotul a încasat taxă pentru înmormântare și în plus nu a eliberat nici chitanță. El a prezentat situația arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic. ”Sunt o persoană ce nu ține de locația Bucovinei, dar care a crescut și își trage rădăcinile din acest ținut. Nu vreau să dau nume, dar locația este în …….Am participat la o înmormântare în zona aceasta și am rămas cu un gust amar ce ține de obiceiuri bisericești, comparativ cu jud. Neamț. Cea mai tristă situație este când biserica are taxe și reguli pe banii enoriașilor. Vreau să îmi spuneți cât este taxa de înmormântare cerută de Arhiepiscopie, cât este taxa de botez și taxa de căsătorie? Menționez că dacă nu voi primi răspuns la unele întrebări voi vorbi personal cu Înaltpreasfințitul – șeful domniilor voastre. Nu vreau să dezvoltăm o dispută religioasă, nechibzuită, dar să ai taxă ca preot fără chitanță explicativă (și ce taxă) mi se pare o îndoctrinare profitabilă de pe urma tristeții sau bucuriei unei familii. Să plătești clopotarul că apasă pe un buton cu taxă impusă, asemenea, să plătești groparul, am înțeles… deși… Chiar și orarul pus la capelă e o situație rușinoasă. Poate unii vor să plângă o noapte întreagă. Nu credeți totuși că prin astfel de comportamente preoții din subordinea dumneavoastră își iau locul de muncă (biserica) drept proprietate personală în care doar ei hotărăsc momentul când trebuie să te închini, în rest lăcașul fiind închis? Aștept un răspuns explicativ de la dumneavoastră într-un timp destul de scurt”, a scris enoriașul.

”Referitor la sesizarea dumneavoastră, părintele paroh a făcut următoarele precizări: „Cu privire la taxa pentru înmormântare, vă aduc la cunoștință că în ședința Consiliului Parohial din data de 02.02.2023 s-a hotărât ca cei ce doresc să depună pe cei decedați la capelă să contribuie pentru susținerea bisericii cu suma de 300 de lei, iar pentru clopote, care se trag printr-un sistem electric, cu suma de 250-300 lei, în funcție de câte zile se trag. În ceea ce privește înmormântarea, nu se impune taxă, iar pentru suma primită de la familie se eliberează chitanță. De asemenea, pentru capelă și clopote se eliberează chitanță. În legătură cu programul de funcționare al capelei, acesta este stabilit între ora 07.00 și ora 21.00, deoarece în trecut s-au întâmplat și fapte care nu au nimic comun cu destinația capelei și nu avem angajați care să supravegheze pe timpul nopții spațiul.”