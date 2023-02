Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, avertizează preoții care cer taxe pentru înmormântare, botez sau cununie fără să aibă în spate o hotărâre a Consiliilor Parohiale că își pot pierde funcția. Ierarhul a răspuns astfel unei întrebări adresate de un enoriaș. ”Există o taxă pentru înmormântare, botez sau cununie? Sfântul Sinod prin Hotărârea 13.842 din 22 decembrie spune că preotul care cere bani de înmormântare riscă să și piardă parohia, este adevărat?”, a întrebat enoriașul.

”Pentru serviciile religioase nu există taxe stabilite prin Sfântul Sinod, cu excepția celor stabilite în unele parohii de Consiliile Parohiale. Consecințele unor taxe impuse de preot, fără o hotărâre a Consiliului Parohial, sunt dintre cele mai severe (pierderea funcției de paroh, mutarea din acea parohie, suspendarea din slujire etc.)”, a răspuns IPS Calinic.