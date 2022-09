O avocată care a absolvit cu 10 Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în anul 2008, a preluat șefia Corpului de control al Prefecturii Suceava începând cu data de 1 august. Este vorba de Elena Gabriela Gemănaru care a câștigat concursul organizat de Instituția Prefectului. Este căsătorită, are un copil și din 2011 a lucrat ca avocat în Baroul Suceava.

