La data de 29 iunie orele 21.00, în timp ce conducea mopedul pe D.C. 37 din localitatea Dărmănești, un localnic de 23 de ani a căzut pe partea carosabilă. Din impact a rezultat rănirea bărbatului de 23 de ani, care la data de 30.06.2022, s-a prezentat la o unitate spitalicească pentru primirea de îngrijiri medicale, fără să necesite internarea.

În urma verificărilor efectuate de polițiști în bazele de date s-a constatat faptul că bărbatul de 23 de ani nu posedă permis de conducere, iar mopedul condus de acesta nu este înmatriculat/înregistrat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ”conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere” și ”punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”, ce va fi soluționat procedural.