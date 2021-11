Covidul a luat viața unei cunoscute și apreciate doctorițe din Suceava. Este vorba de Liliana Croitoru, medic gastroenterolog și internist. Doctorița avea 75 de ani însă era în activitate și lucra la Spitalul ”Bethesda” după ce a lucrat la Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava până în 2016 când s-a pensionat. Doctorița nu era vaccinată. Infectați cu covid au fost atât soțul cât și fiul doctoriței, ambii vaccinați, care au fost tratați și și-au revenit. Liliana Croitoru va fi înmormântată miercuri, 17 noiembrie, în cimitirul Adormirea Maicii Domnului din Suceava (pe „Serpentine”).

