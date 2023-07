O credincioasă din județul Suceava care lucrează în străinătate răbufnește la adresa unor preoți suceveni care percep taxe mari pentru botez și cununii taxe pentru care nu dau chitanțe. ”Sunt o tânără originară din comuna suceveană ……, crescută în biserica din sat, educată în frică și dragoste de Dumnezeu și cele sfinte. Dumnezeu a rânduit pentru mine să ajung în străinătate de ceva ani, unde mi-am întemeiat o familie cu 4 copii pe care încerc să îi cresc și eu așa cum pot, în spirit ortodox. De mult timp ezit să vă scriu la această rubrică, dar parcă văzând mesajele anterioare am prins curaj să îmi expun și eu „nedumerirea”. După cum știți, în Parohia ….. sunt 2 preoți slujitori, pr. ….. și pr. ….., pe ambii îi cunosc, crescând „în biserică”, părinții ne-au învățat să îi respectăm pe preoți și să nu îi judecăm, dar sincer, ceea ce aud despre pr. ….., în special, mă cam pune pe gânduri. Poate ați mai primit sesizări legate de comportamentul dumnealui, foarte răutăcios cu unele persoane, cu regulile proprii impuse în biserică. Să vă dau un exemplu concret, una din surorile mele a preferat să își boteze copilul în biserica din sat (venind din …. pentru asta), iar pentru asta a trebuit să scoată mulți bani din buzunar, după cum urmează: taxă de botez pentru preot, taxă pentru cântăreț, taxă pentru pălimar (care este nimeni altul decât ……). Obiceiul din ….. este ca bebelușul să fie îmbisericit + împărtășit în duminica din săptămâna următoare Botezului, așadar sora mea s-a prezentat cu copilașul și nașa la biserică, unde fiind întâmpinată de pălimar, i s-a impus să pregătească bani pentru părintele (….), care urma să vină să îi citească moliftele pentru a încreștina copilașul… Sora mea avea …… de lei pregătiți, dar același pălimar i-a spus că nu e suficient, taxa fiind de …. de lei, bani care trebuiau puși în moliftier, ca părintele să îi ia de acolo după ce va citi … bineînțeles, neexistând o chitanță pe aceste „taxe”. Relatarea mea nu poate fi dovedită, dar cu siguranță dintr-o parohie atât de mare vor mai fi persoane care pot susține cele povestite… Am rămas cu un gust amar în urma acestei întâmplări, dar poveștile de acest gen sunt multe (la cununii se cer bani atât de la mire, cât și de la naș, fiecare are taxele lui de plătit etc.). În ….., unde trăim noi acum, nu am plătit niciodată nicio taxă la biserică, nu e normal să fie așa o foame de bani… Lumea pleacă din Biserică din cauza lăcomiei unor preoți care nu se mai satură… e frustrant…

Vă rog să îmi iertați îndrăzneala, dar cred că ar trebui cu adevărat să se schimbe ceva în comportamentul unor preoți care efectiv smintesc credincioșii…”, a scris enoriașa.

”Stimată doamnă, nemulțumirea dumneavoastră a fost trimisă inspectorului bisericesc spre verificarea celor semnalate”, i-a răspuns IPS Calinic