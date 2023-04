În după amiaza zilei de sâmbătă, Poliția Municipiului Fălticeni a fost sesizată prin „112” de către o femeie cu privire la faptul că un cumnat de-al său face scandal. Din primele cercetări s-a stabilit faptul că în timp ce femeia de 43 ani se afla la locuința mamei sale din Fălticeni, a fost amenințată cu acte de violență de către cumnatul ei de 39 ani, pe fondul unei stări conflictuale mai vechi. Polițiștii din cadrul Biroului Ordine Publică – Poliția Municipiului Fălticeni au completat chestionarul de risc, ocazie cu care a rezultat faptul că există un risic iminent asupra vieții, integrității fizice ori asupra libertății persoanei vătămate, astfel încât a fost emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile, începând cu data de 22.04.2023, față de bărbatul de 39 de ani. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „amenințare”, prev. de art. 206 alin 1 din Codul Penal, urmând a fi soluționat procedural.

