Patricia, o fetiță de 13 ani plină de viață și pasionată de fotbal, a fost pusă față în față cu o provocare dificilă. În drumul spre școală, tânăra a alunecat pe gheață și a căzut. Un simplu accident a adus la lumină o problemă serioasă de sănătate. Medicii au descoperit că suferă de scolioză și are nevoie urgent de operație la coloana vertebrală, în caz contrar riscă să rămână imobilizată pe viață într-un scaun cu rotile.

,,După ce am căzut pe gheață am avut dureri de spate, oboseam foarte repede așa că am mers cu părinții la medic. În urma unui RMN am aflat că scolioza toraco-lombară de care sufeream necesită operație de urgență, pentru a evita riscul de paralizie. Cu toate acestea, intervenția la coloana vertebrală a fost amânată de mai multe ori din cauza lipsei de echipament medical specializat pentru a face față unui posibil stop cardiac în timpul intervenției, eu având probleme la inimă de mică”, ne-a mărturisit Patricia.

Situația medicală complexă a adus și o serie de alte provocări pentru copilul de 13 ani. Din momentul aflării diagnosticului, prietenii au început să o alinte „Scolo”, o poreclă care, deși spune multe despre lupta ei, nu îi definește curajul. Deși Patricia este o fetiță optimistă și sociabilă, problemele de sănătate au avut un impact emoțional semnificativ asupra sa, provocându-i stări de anxietate.

Familia tinerei nu a încetat să caute soluții. A găsit înțelegere și sprijin la Spitalul Monza din Capitală. Medicul chirurg Alexandru Thiery a acceptat provocarea de a o opera pe Patricia. Acum, cu o inimă încărcată de speranță, ea așteaptă un dar de Crăciun – darul sănătății. Costurile intervenției chirurgicale se ridică însă la aproximativ 24 de mii de euro, o sumă imposibil de adunat pentru o familie cu venituri medii din România. În căutarea unui sprijin și a unei soluții pentru operația vitală, Patricia și familia ei s-au adresat Asociației ,,Salvează o inimă”.

,,Viața copilului meu e la răscruce. Această operație i-ar putea reda libertatea de a merge, de a alerga și de a trăi fără durere. Dacă nu reușim să strângem banii la timp, Patricia riscă să rămână paralizată într-un scaun cu rotile.” Spune tatăl fetei, îngrijorat de situație.

,,Fiecare gest de bunătate, fiecare împărtășire a acestei povesti aduce o rază de speranță în viața unei tinere curajoase. Vă invităm să faceți parte din această călătorie, să răspândiți și să susțineți cauza Patriciei. Fiecare contribuție, indiferent de dimensiunea ei, este o treaptă mai aproape de ziua în care fetița va putea să zâmbească și să trăiască fără durere.” Vlad Plăcintă, președintele Asociației ,,Salvează o inimă”

Pentru donații din parte companiilor accesați: https://salveazaoinima.ro/patricia-sbircea/

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

CIF: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cont USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca: Banca Transilvania Botoșani

Rugămintea organizației este ca donatorii să menționeze la detaliile plății din transferul bancar numele : PATRICIA SBIRCEA