O firmă germană va construi o fabrică de producție la Siret în cadrul Parcului Științific și Tehnologic și a Parcului Industrial. Anunțul a fost făcut de primarul Adrian Popoiu care a declarat că în ultimele săptămâni a purtat mai multe discuții foarte aplicate cu reprezentanții firmei germane. ”Parcul Științific și Tehnologic Siret, precum și parteneriatul Primăria Siret – Consiliul Județean Suceava – Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava aduce comunitatea noastră în atenția investitorilor. În ultimele săptămâni am purtat mai multe discuții foarte aplicate cu o firmă din Germania care este foarte interesată de Parcul Științific și Tehnologic Siret și de Parcul Industrial Siret, dorește să construiască o unitate de producție aici în Siret, vrea să formeze forță de muncă calificată din Siret și să angajeze persoane din Siret în unitatea lor de producție. Discuțiile sunt susținute la nivel înalt, iar sprijinul necondiționat al Președintelui Consiliului Județean, domnul Gheorghe Flutur și al Rectorului Universității “Ștefan cel Mare” Suceava, domnul prof. univ. dr. Mihai Dimian sunt în favoarea Orașului Siret pentru această investiție. În perioada următoare vor avea loc o serie de discuții tehnice legate de construcția clădirilor, obținerea autorizațiilor și asigurarea utilităților. Această firmă are un proiect tip de fabrică și va lucra cu un constructor propriu. Ne continuăm munca să promovăm oportunitățile de investiții aici în Siret, având în vedere infrastructura industrială de foarte bună calitate pe care am dezvoltat-o în ultimii ani în Siret”, a declarat Adrian Popoiu.