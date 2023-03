Investiția în Parcul Științific și Tehnologic de la Siret se derulează într-un ritm susținut, a anunțat primarul Adrian Popoiu. ”Alături de Consiliul Județean Suceava și Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava, sprijinim profesionalizarea resursei umane din județ și dezvoltarea educației superioare prin derularea unei investiții unice în județ și în întreaga regiune. Parcul Științific și Tehnologic este o investiție derulată într-un parteneriat al cărui lider este Primăria Siret cu finanțare din fonduri europene nerambursabile din POR 2014-2020 și cofinanțare din bugetul local al primăriei și CJ Suceava. Lucrările sunt în derulare, având un ritm susținut, iar CJ Suceava sprijină permanent Primăria Siret pentru a duce la bun sfârșit acest proiect până la finalul acestui an”, a declarat Popoiu. Consiliul Județean, a spus Popoiu, a contribuit cu suma de 2,19 milioane de lei la investițiile privind Parcul Științific și Tehnologic de la Siret.

”Pe partea de execuție lucrări progresul este estimat la aproximativ 50%. S-a aplicat tencuiala decorativă pe exteriorul clădirii, se aduc curând în șantier panourile sandwich pentru închiderea corpului 2, se lucrează la interioare corp 1, în curând va fi instalat liftul. Estimăm finalizarea lucrărilor în această toamnă.

Pe partea de furnizare dotări s-au încheiat contractele de furnizare echipamente IT cu livrare în lunile aprilie-mai (calculatoare, servere, imprimante, plotter, software etc.), s-a încheiat contractul privind furnizarea unei platforme de inovare/linii de simulare producție (furnizor Bosch Rexroth). Estimăm livrarea până în toamnă. Am lansat licitația de furnizare dotări pentru FABLAB (imprimantă 3D, scanner 3D, CNC-uri etc.). Estimăm semnarea contractului de furnizare în lunile mai-iunie, cu livrare până în toamna. Lansăm licitația pentru furnizarea mobilierului în perioada următoare”, a explicat primarul.

Parcul Științific și Tehnologic este un spațiu în care își vor desfășura activitatea studenți, cadre didactice universitare, reprezentanți ai unor firme interesate să colaboreze cu mediul academic pentru profesionalizarea resursei umane din zonă. ”Cu acest obiectiv, creștem atractivitatea orașului pentru investitori și contribuim împreună cu partenerii noștri la creșterea competitivității mediului de afaceri în regiune. Acest proiect va conduce și la creșterea atractivității liceului nostru, dat fiind că în Siret va exista o legătură directă cu mediul universitar. Mulțumim Consiliului Județean Suceava și Universității “Ștefan cel Mare” că au acceptat să deruleze acest proiect în parteneriat cu Primăria Siret aici, în localitatea noastră, contribuind astfel și la dezvoltarea comunității locale”, a mai spus Adrian Popoiu.