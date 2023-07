Un enoriaș căruia i-a murit bunicul vrea să știe de la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, dacă se poate tunde și bărbieri în perioada de doliu de 40 de zile. ”Dacă nu suportați barba și părul mai lung sau aveți vreo recomandare în acest sens de la medic, din pricina unor eczeme/iritații ale pielii etc., vă puteți tunde și bărbieri, rămânând ca pe cel strămutat la cele veșnice să-l purtați în suflet, la rugăciune și la Sfânta Liturghie”, a răspuns ierarhul.

