Un grav accident rutier s-a petrecut acum pe raza localității Milișăuți und un autoturism intrat într-un cap de pod. Potrivit ISU Suceava, au rezultat două victime încarcerate iar pompierii lucrează pentru extragerea acestora. Din primele informații, este vorba despre două femei, una dintre acestea fiind în stare de inconștiență.

Intervin pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți cu modulul SMURD (autospecială pentru descarcerare și ambulanța SMURD B2) cu sprijinul unui echipaj SAJ. Se deplasează la fața locului și ambulanța SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă) de la Suceava.