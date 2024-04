O suceveancă îi cere arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, să facă reguli clare în privința celor care pot fi nași de botez arătând că la ea în familie au fost certuri pe această temă în condițiile în care părerile preoților sunt împărțite și ele. ”Nu știu pe cine anume să întreb, motiv pentru care am decis să scriu acest mail. As vrea să înțeleg cum, cine reglementează cine poate fi naș la Botez. Din păcate preoții nu urmează toți aceleași criterii. De mică știu că finii de la cununie nu pot boteza copiii nașilor de cununie pentru că ei sunt înrudiți spiritual. Fratele meu a cununat în septembrie, soția lui fiind însărcinată cu nepotul meu în acel moment. Acum că a născut și urmează să boteze, finii lor de cununie îi vor boteza copilul. Preotul duhovnic a spus că nu pot boteza finii lor de cununie, motiv pentru care a ieșit o ceartă între noi. Preotul ce va oficia botezul spune că este bine și nu este nimic rău în a merge mai departe cu acest aranjament. Încerc să înțeleg, de ce un preot spune că e bine și altul nu? Nu sunt aceleași reguli? Dacă ar urma toți aceleași reguli s-ar mai evita din aceste certuri care sincer nu sunt necesare. Personal nici nu mai știu ce să cred. Îmi puteți spune, vă rog, am greșit spunând că finii de cununie nu pot fi nași de botez mai ales că bebelușul era în pântece la cununia religioasă?”, a întrebat femeia.

”Nașii de botez trebuie să fie creștini ortodocși, cu o viață morală ireproșabilă, de la care cel botezat să aibă ce învăța când va fi mare. Mai multe detalii puteți afla citind acest articol: https://www.arhiepiscopiasucevei.ro/institutia-bisericeasca-a-nasiei-la-botez-repere-canonice-si-liturgice/. Cel mai important este ca pruncul să fie botezat. Gradele de rudenie nu sunt piedici la nășia pruncilor sau a mirilor, deși nu este recomandată nici o încrengătură spirituală exagerată”, a răspuns IPS Calinic.