Cornel Palade (71 de ani) și-a câștigat respectul și numele pe care îl are astăzi printr-o muncă asiduă de ani de zile, în care a muncit din zi lumină. Astfel că acum a ajuns să fie un nume important de pe scena teatrului românesc și nu doar. Contactat de Click!, celebrul artist a dezvăluit că în ultima perioasă a spus „pas” unor proiecte la care a fost solicitat.

„Fac foarte bine. Am spectacole la Teatru Constantin Tănase, unde este bine. De televiziune nu m-am lăsat, nu, nu! În ultima perioadă sunt prezent în emisiuni în calitate de invitat. Cu Țociu lucrez în continuare, avem proiecte și comune dar și separate. Nu duc lipsă de activitate doar că mi-am dorit eu un program mai lejer în ultimul timp pentru că vreau să stau mai mult cu familia mea. Chiar am refuzat și proiecte unde am fost solicitat pentru că nu mai sunt atât de sprinten ca la douăzeci de ani”, a spus Cornel Palade pentru Click!

Sursa foto: Facebook

