O suceveancă și-a trimis soțul infidel să jure la mănăstire că nu o va mai înșela pentru a se putea împaca. Prietenul lor a cerut părerea arhiepiscopului Sucevei și Radautilor, IPS Calinic in legătură cu aceasta situație. „Vă rog să-mi daţi o îndrumare ortodoxă, dacă o familie o ajuns din motive de infidelitate a soţului faţă de soţie să divorţeze, însă soţia, fiind un copil minor de întreţinut, cere soţului că singura cale de împacare ar mai fi doar dacă soţul să meargă la o mănăstire aleasă de soţie unde să jure sub semnătură pe viaţa lui şi pe Dumnezeu, că atât cât cei doi vor fi căsătoriţi, el n-o va mai înşela cu alta femeie. Dumneavoastră cum ne îndrumaţi în cazul acesta. Soţul este om credincios şi nu vrea să jure pentru probleme lumeșţi pe Dumnezeu şi pe viaţa lui”, a întrebat prietenul.

„Consider că ar fi bine să-i mai dea o șansă, iar căsătoria lor să funcționeze pe încredere, nicidecum pe jurăminte”, a răspuns IPS Calinic.