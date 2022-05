O tânără suceveancă ce își dorește să revină preoteasă i-a cerut sfatul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic. Acesta a încurajat-o însă a avertizat-o că statutul de soție de preot implică și multe restricții. ”Am nevoie de un sfat, vă rog, trec printr-o perioadă puțin mai complicată și am o dorință, dacă o pot numi așa, doresc, dacă va fi voia Lui, să mă căsătoresc cu un viitor preot, știu că nu e cum vreau eu, ci cum va fi planul lui Dumnezeu cu mine, dar după un Canon primit în legătură cu un băiat (cu care nu mai vorbesc acum), dorința asta a devenit una și mai puternică și mă gândesc că poate fi un semn, nu știu. Țin să vă spun că am avut și am o legătură specială cu Biserica de mic copil și cu părinții pe care i-am cunoscut (vreau să specific că nu e nimic ieșit din comun sau exagerat), am și avut câteva prietenii cu băieți de la Seminar, fie Teologie. Am început să mă rog mai mult pentru asta, dar totuși aș avea nevoie de o părere de la Înaltpreasfinția voastră! Aș aprecia orice răspuns și vă mulțumesc din suflet!”, i-a scris fata înaltului prelat.

”Dumnezeu să vă împlinească dorința, dacă este spre folos și mântuire! Aveți însă grijă, căci statutul de soție de preot implică și multe restricții”, i-a răspuns IPS Calinic.