Oana Zăvoranu intervine în scandalul momentului! Vedeta îi ia apărarea Ralucăi Pastramă, după ce Pepe a declarat că nu vrea să îi mai fie asociat numele cu al fostei soții. Ce i-a transmis aceasta artistului, care i-a fost și ei soț timp de cinci ani?

„Nu am să o atac pe Raluca. Oricât am zis de ea, femeia a fost super ok și nu a zis nimic de mine. I-a dat lecții fata asta! Femeia nu a zis nimic de mine și m-a surprins, pentru că putea să răspundă urât și eu nu am cum să mă întorc acum să comentez, pentru că e viața fiecăruia și nu mă privește. De ea nu am să zic nimic, să fie sănătoasă, să facă ce vrea, dar de domnul Pepino zic doar atât, Dumnezeu nu doarme și nu rămâne niciodată dator. Să nu mai enumere iubiții sau soții Ralucăi, să nu îl mai frece grija de Raluca pe el și de ce foști a avut ea. Pe el să îl frece grija de situația lui actuală. El știa ce a luat și e urât din partea lui să vorbească despre asta”, a declarat Oana Zăvoranu, pentru cancan.ro, conform click.ro.

Sursa foto: Facebook

