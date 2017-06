Tinerii absolvenţi, care sunt hotărâţi să înceapă o carieră profesională, se pot adresa Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Suceava, pentru a primi suport şi orientare în căutarea unui loc de muncă. Prime de încadrare sau de instalare ori programul Your First Eures Job” – sunt cîteva dintre oportunitățile puse la dispoziția acestora. Atenție însă: doar absolvenții înregistrați în evidențele Agenției pot folosi serviciile complete de ocupare. Tinerii sunt aşteptaţi şi ajutaţi la sediul AJOFM Suceava, precum şi la punctele de lucru ale agenţiei din Fălticeni, Gura Humorului, Rădăuţi şi Vatra Dornei, pentru a se înregistra şi a decide care este profesia potrivită. Doar absolvenţii înregistraţi în evidenţele agenţiei pot folosi serviciile complete de ocupare. După expirarea perioadei de 60 de zile de la data absolvirii, tinerii înregistraţi în evidenţele, dacă nu au reuşit angajarea sau admiterea la o altă formă de învăţământ, intră în rândul şomerilor indemnizaţi şi continuă căutarea unui loc de muncă, beneficiind de o idemnizaţie lunară de 250 lei, pe o durată de 6 luni.

Tinerii absolvenţi sunt stimulaţi să se angajeze, încă de la înregistrarea în evidenţe, prin: prime de încadrare, de angajare sau de navetă. Mai este prima de instalare a cărei valoare e de 12 500 lei sau 15 500 lei, dacă tânărul se mută cu familia sa, dintr-o localitate sau într-o localitate cuprinsă în Planul Naţional de Mobilitate. De asemenea Mai există programul „Your First Eures Job” – finanţat din fonduri europene, destinat acoperii cheltuielilor de susţinere a interviului şi a relocării într-unul din Statele Membre, atunci când persoana aplică pentru un post mediatizat prin reţeua EURES.

”Dezavantajul absolvenţilor de studii medii sau profesionale, neînregistraţi în evidenţele agenţiei în cele 60 de zile de la absolvire, adică până la data de 24 iulie 2017, este că nu mai pot beneficia de indemnizaţia de şomaj şi nici de primele de mobilitate, dacă se angajează în interiorul acestei perioade, înainte de a fi înregistraţi în evidenţele noastre. Pentru ei, singurul stimulent la încadrare rămâne prima de angajare, acordată la ocuparea unui loc de muncă în primul an de la data absolvirii. Absolvenţii de studii universitare beneficiază de aceleaşi servicii de ocupare şi de protecţia socială prin indemnizaţia de şomaj, daca se înregistrează în evidenţele agenţiei în termen de 60 de zile de la data absolvirii sau de la data examenului de licenţă, dacă acest examen este susţinut în primul an de la data finalizării studiilor.

În fiecare an au fost şi tineri care nu au promovat toate materiile ultimului an de studiu. Şi ei sunt aşteptaţi la sediile noastre pentru a primi aceleaşi servicii gratuite de ocupare, dacă se înregistrează în termen de 60 de zile de la data când au promovat corigenţele şi au obţinut certificatul de absolvire a studiilor”, a declarat Anca Capverde, purtător de cuvînt al AJOFM Suceava. Aceasta a mai precizat, pentru angajatorii cu deficit de personal şi cu interes în angajarea tinerilor, că AJOFM Suceava susţine cheltuielile cu forţa de muncă, prin subvenţii acordate la angajarea tinerilor. De exemplu, pentru tineri NEET- cu vârsta între 16 şi 24 de ani, care au abandonat şcoala, nu urmează un curs de calificare şi nu au un loc de muncă sau pentru tineri în risc de marginalizare socială – cu vârsta între 16 şi 26 de ani, subvenţia care se acordă are un cuantum de 900 de lei lunar şi o durată de 12 luni.