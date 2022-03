Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că pentru a reduce riscul producerii de accidente de circulație, în Comandamentul de Frontieră s-a convenit, împreună cu Inspectorul Judeţean de Poliție Suceava și primăriile de pe principalele trasee, locuri de parcare pentru șoferii ucraineni, unde agenții de poliție îi îndrumă să servească un ceai cald, o cafea, o gustare, sau dacă au nevoie de cazare.

Astfel, parcările convenite sunt: pe DN 17, la intrare în Gura Humorului, parcare “Rubin”, interval orar 06:00 – 14:00, la Câmpulung Moldovenesc, parcare „24 h”, vis-a-vis de Popas “La Baciu”, interval orar 14:00 – 22:00, după Vatra Dornei, parcare „Autoturist”, interval orar 22:00 – 06:00, și pe DN 2, după Fălticeni, parcare „Cannay”, interval orar 07:00 – 10:00 și 16:00 -19:00.