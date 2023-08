La Ministerul Culturii a fost semnată documentația pentru licitarea fazei D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) a proiectării lucrărilor de consolidare și restaurare pentru Conacul Iorgu Vârnav Liteanu aflat în acest moment într-o stare gravă de degradare structurală și arhitecturală, a anunțat primarul Tomiță Onisii. Clădirea, a spus primarul, va deservi Centrul de restauratori al Institului Național al Patrimoniului. ”Astăzi , Unitatea de Management a Proiectului a publicat în SEAP anunțul de participare simplificată pentru contractarea serviciilor de elaborare D.A.L.I. estimate la o valoare de 494.991 de lei fără TVA. Conacul va fi transformat în Centru de pregătire pentru restauratori, având ca scop formarea specialiștilor din Bucovina și Suceava. Apropierea de Liceul Tehnologic Iorgu Vârnav Liteanu va permite extinderea ofertei educaționale în localitate și zonele învecinate, transformând inima orașului într-un campus de specializare și centru cultural-educativ, aducând prin aceasta un aport esențial în dezvoltarea comunității. Investiția e inclusă în Proiectul LD 2097 (2021) privind reabilitarea patrimoniului construit și a clădirilor cu destinație culturală, finanțat de Guvernul României în parteneriat cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului”, a declarat primarul orașului Liteni, Tomiță Onisii.

