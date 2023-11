Ședința solemnă a Consiliului Județean organziată de Ziua Bucovinei la Complexul Muzeaul ”Cazinoul Băilor” din Vatra Dornei s-a încheiat cu înmânarea distincției ”Meritul Bucovinei” unor personalități naționale și județene dar și unor înalte fețe bisericești. În total a fost acordate 11 distincții. Primul pe listă s-a aflat Patriarhul României, PF Daniel. Acesta nu a fost prezent la ceremonie însă medalia i-a fost înmânată de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic care la rându-i a primit și el distincția. ”Ofer ”Meritul Bucovinei” Înaltpeasfințitului Calinic pentru discuțiile, profunzimea și pragmatismul abordărilor. O spun un om care a fost și certat de Biserică când greșea, care s-a căit, care a înțeles mesajul și am înțeles și mesajul extrem de diplomat și înțelept al decalogului pentru oamenii politici că nu e bine să folosim biserica o dată la patru ani ci trebuie să fim fii ai Bisericii în fiecare zi, a spus Flutur. Au primit distincția PS Damaschin, secretarul de stat la Culte, Vasile Olinici, Ciprian Muscă, cel care a coordonat lucrările de la Cazinoul din Vatra Dornei despre care Flutur a spus că ”a fost furnică, albină, a mai venit și fluturele cîteodată dar el a dus greul aici”, șeful ADR NE Piatra Neamț, Vasile Asandei care la informat pe președinte că este primul în regiune la numărul de proiecte și că ăiu va da și el la rândul ”meritul pentru proiecte de succes”, subsecretarul de stat Doina Iacoban, Titel Sinescu-constructorul care a reabilitat Cazinoul, Cristian Rânja-arhitect, Ștefan Baciu, de la Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor din turism care a acordat Mărul de Aur mănăstirilor din Bucovina și viceprimarului Marius Rîpan.

