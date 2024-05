La alegerile din data de 9 iunie, pentru funcția de președinte a Consiliului Județean Suceava se vor lupta cinci candidați. Biroul Electoral Județean a publicat procesul verbal cu toate candidaturile rămase definitive pentru alegerile de la începutul lunii viitoare. În cursa pentru șefia județului au rămas actualul președintele al Consiliului Județean, liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, precum și deputatul Gheorghe Șoldan, care candidează din partea PSD. Ceilalți trei candidați pentru președinția Consiliului Județean Suceava sunt deputatul Emanuel Ungureanu – Alianței Dreapta Unită USR – PMP – Forța Dreptei, Silvestru – Rădăuți Balan – S.O.S. România și Paula Sava – Partidul Patrioților.

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor nu va avea candidat pentru șefia județului, după ce candidatura primarului din Bosanci Neculai Miron a fost respinsă printr-o decizie a BEJ, rămasă definitivă printr-o sentință civilă a Tribunalului Suceava.