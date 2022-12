Stiai cat de multe beneficii pentru sanatatea ta iti ofera o vacanta la munte? Lasand la o parte facilitatile de relaxare dintr-o cazare in Poiana Brasov si activitatile de recreere la care poti apela in orice anotimp, motivele pentru care ne simtim cu adevarat mai bine dupa un concediu in inima muntilor sunt diverse si cu siguranta te vor surprinde.

Desigur, atmosfera, localnicii, peisajele superbe si timpul petrecut impreuna cu cei dragi joaca un rol important in schimbarea starii noastre de spirit. Totusi iata de ce ne simtim fizic mult mai bine dupa un concediu mult asteptat la munte:

Mediul incojurator te incurajeaza sa faci miscare

Exista mai multi factori care influenteaza nevoia corpului de a face mai multa miscare decat de obicei atunci cand am ajuns in mult asteptata vacanta, chiar daca nici nu realizam. In primul rand, grupul si persoanele din jurul nostru pot avea acest efect asupra nevoii de a face miscare.

Plimbarile cu persoanele dragi, vizitele impreuna cu cei mici la muzeu sau alte obiective turistice, sporturile mult iubite de iarna, toate acestea ne ofera oportunitatea si dorinta de a face miscare fara sa ne dam seama. Cu siguranta acasa nu esti atat de predispus spre a face plimbari ore intregi, a alerga sau a vizita orasul tau din cauza oboselii si a energiei scazute a celor din jur.

Al doilea factor care ne incurajeaza spre a fi mai activi la munte este pozitionarea hotelului, a obiectivelor turistice si ale alor atractii. De cele mai multe ori nu vom parcurge un drum simplu si drept pana ajungem in locatia dorita, iar drumurile cu masina nu sunt intotdeauna permise, astfel ca locul in sine ne obliga sa depunem putin efort pe care il vom accepta cu placere, mai ales ales daca destinatia este un restaurant cu preparate delicioase romanesti, sanatoase si naturale.

Mancarurile sunt mai sanatoase

Mancarurile de la munte iti pot oferi siguranta unui preparat din carne naturala, fata de cele pe care le achizitionam zi de zi din supermarketurile din oras. Motivul este simplu, cele mai multe restaurante si terase apeleaza la crescatorii de incredere, care hranesc animalele cu gustari sanatoase.

Aerul de munte are beneficii incredibile pentru sanatatea noastra

Cu siguranta ai auzit acest lucru in repetate randuri, insa, atunci cand ne bucuram de timpul petrecut cu cei dragi, credem ca momentele de relaxare sunt adevaratul motiv pentru care ne simtim fizic mai bine. Desi nu suntem departe de adevar, aerul de munte are mult mai multe beneficii decat ne-am fi asteptat.

In primul rand, este mult mai curat decat cel din oras, avand semnificativ mai putine toxine si fiind mai intepator si usor de inspirat. Acest lucru inseamna ca si persoanele care sufera de dificultati de respiratie se pot bucura de o stare fizica mai buna. Totusi, daca plamanii au probleme semnificative, este recomandat ca persoana in cauza sa ramana la o altitudine cat mai mica.

In al doilea rand, aerul de munte are capacitatea de a le oferi oamenilor, in special turistilor care schimba brusc aerul de oras cu cel curat, energie si senzatia adrenalinei datorita proprietatilor sale. Rezultatul fiind aparitia nevoii de a te bucura de tot ce se regaseste in jurul tau, de a accepta mai usor traseele dificile si lungi si de a face cat mai multa miscare pe care nu ai fi facut-o in viata de zi cu zi.