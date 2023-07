Directorul Liceului cu Program Sportiv Suceava, profesorul Ciprian Anton, este mulțumit de performanțele obținute de echipele unității la competițiile sportive naționale. El a declarat, la Radio Top, că s-au obținut două premii I, la campionatul de volei speranțe și la handbal – liceu, la Olimpiada Sportului Școlar și două premii III, lacampionatul de handbal juniori III și la fotbal clasele IX-X, la Olimpiada Sportului Școlar. De asemenea, a fost cîștigat un titlu național pe echipe la atletism și au fost rezultate bune și la lupte. Directorul a adăugat că s-au pierdut două finale mici, la handbal junioare IV și la rugby under 18. Profesorul Anton a afirmat: „A fost cel mai bun an și, per ansamblu, sînt mulțumit de ceea ce am realizat alături de colegii mei. Felicit copiii și profesorii și sperăm ca în anul următor să avem rezultate măcar la fel de bune”.