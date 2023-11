O enoriașă dintr-un sat sucevean este nemulțumită că preotul îi împărtășește pe copiii până la 14 ani mâncați și fără ca aceștia să țină post. Ea a cerut lămuriri cu privire la această situație arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic. „Am o întrebare în care aș vrea o lămurire. Copiii de la ce vârstă se pot împărtăși fără să bea și fără să mănânce nimic? Cei de la 7 la 14 ani se pot împărtăși fără post și spovedanie și fără să fi mâncat? De ce vă pun întrebarea, nu că nu aș ști răspunsul, dar eu vorbesc cu mame cu copii din localitate și spun că nu se poate așa ceva. Părintele le-a dat binecuvântare și se pot împărtăși mâncați și fără post și spovedanie până la 14 ani… Iertați-mă de deranj, vă rog lămuriți-ne și discutați cu părintele din localitatea noastră, Bursuceni”, a spus enoriașa.

IPS Calinic: ”În spovedanie este ca și în muzică sau ca într-un sport. Cu cât mai devreme începi să exersezi, cu atât mai rapid vin performanțele”

”În spovedanie este ca și în muzică sau ca într-un sport. Cu cât mai devreme începi să exersezi, cu atât mai rapid vin performanțele. La fel este și cu spovedania, care nu are doar rolul de înșiruire a unor păcate. Dacă îi crești pe copii frumos de mici, toată viața vor trăi frumos. Nu demult am publicat la Editura Crimca un îndreptar de spovedanie, în care pot fi citite recomandări privind spovedania unui copil între 3 și 7 ani, între 7 și 10 ani, între 10 și 14 ani. Copiii de mici trebuie să își formeze deprinderea în acest sens. Cât despre a nu mânca și a nu bea nimic înainte de Sfânta Împărtășanie, este din nou un exercițiu de educare și disciplinare a voinței, evident, în limitele vârstei, dar și ale sănătății fiecărui copil”, a explicat IPS Calinic.