Absolvenții unităților de învățămînt din promoția 2019, care se înregistrează la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava și se angajează în termen de 60 de zile de la data absolvirii, beneficiază de o primă de inserție. Șeful AJOFM, Dănuț Burgheaua, a comunicat că prestația este destinată stimulării inserției pe piața muncii a tuturor absolvenților, care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 1 an și are un cuantum de 1.500 de lei. Prima tranșă a primei, în valoare de 750 de lei, se acordă la angajare, iar diferența după 1 an. Dănuț Burgheaua le recomandă absolvenților ciclului superior al liceului să se înregistreze în evidențele AJOFM pînă pe 29 iulie, deoarece aceasta este o etapă obligatorie pentru obținerea primei de inserție sau a indemnizației de șomaj de 250 de lei lunar, timp de jumătate de an. Asta, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat. Absolvenții ciclului inferior al liceului și ai învățămîntului profesional și special, cu finalizarea studiilor la date calendaristice diferite, au aceleași beneficii, dacă se înregistrează în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data absolvirii.