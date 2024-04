Primăria Fălticeni va semna un protocol cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru construcția șoselei de centură a municipiului. Anunțul a fost făcut la Suceava de ministrul transporturilor Sorin Grindeanu. „Fălticeniul în perioada următoare va veni și va semna cu noi un protocol de colaborare astfel încât să descentralizăm acest proiect așa cum am făcut și cu altele. La Fălticeni avem un primar foarte bun care va ști să gestioneze singur această investiție. Ministerul nu va veni decât să plătească la final această investiție extrem de necesară pentru locuitorii din Fălticeni”, a spus Grindeanu. El a arătat că investiția în șoseaua de centură a municipiului Fălticeni va fi finanțată prin Programul Operațional de Transport.

„De când sunt în funcție, de doi ani și jumătate, am semnat 82 de protocoale cu autoritățile publice locale, Consilii Județene și primării. De ce? Pentru a mai degreva din presiunea asupra CNAIR și pentru că autoritățile locale, pe investiții de acest tip care sunt mai mici ca amploare decât o autostradă sau un drum expres, să poată realiza ele aceste investiții. Și asta pentru că sunt mult mai aproape de proiectul efectiv, urmând ca Ministerul, CNAIR să vină să plătească la final această lucrarea”, a arătat ministrul transporturilor. El a subliniat faptul că municipiul Fălticeni are capacitatea administrativă să gestioneze singur acest proiect important. „Din câte știu și știu bine are și un studiu de fezabilitate care este și actualizat. Deci lucrurile sunt și mai clare și se poate ține direct o licitație”, a încheiat Grindeanu.