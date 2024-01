Primăria municipiului Suceava va finanța ediția din acest an a Festivalului de Artă Medievală ”Ștefan cel Mare” cu suma de 300.000 de lei, a anunțat primarul Ion Lungu. El a subliniat că pe lângă acest eveniment, municipalitatea va mai finanța cu 200.000 de lei și Gala kickboxing de la Cetatea de Scaun a Sucevei care va avea loc în luna iunie. ”Gala Colosseum Tournament de anul trecut a fost foarte apreciată iar municipiul Suceava a beneficiat de o promovare excelentă de aceea vom fi parteneri și în acest an”, a spus Lungu.

