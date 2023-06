Primăria municipiului Suceava alocă 350.000 de lei pentru Festivalul de Artă Medievală care se va desfășura în perioada 17-20 august în Cetatea de Scaun a Sucevei. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu în cadrul conferinței de presă săptămânale. ”În acest zile la Suceava în Cetatea de Scaun are loc și Gala de kickboxing un eveniment de promovare a orașului și mă bucur că lucrurile în domeniul turismului încep să le lege bine”, a punctat Lungu.

, 1.0 out of 10 based on 2 ratings