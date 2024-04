Primarul Sucevei Ion Lungu a fost prezent la București la Gala Smart City Industry Awards 2024,unde municipiul Suceava a fost premiat la Categoria „Digitalizare si Transfornare Digitală” pentru cele doua proiecte pe digitalizare implementate „Aplicat”și „GIS Urban” si pentru proiectul pe digitalizare care se afla la implementare in scoli „EDU-Educațional”.”Digitalizarea reprezintă o prioritate prentru Primărie.

In timpul Galei,orașul Suceava a fost mentionat de mai multe ori la capitolul „Smart Energy” pentru transport electric,incalzire pe biomasă și reabilitare iluminat public . Deasemenea s-a facut trimitere la selectarea orașului nostru in proiectul „100 orase inteligente si neutre climatic până in anul 2030″ gestionat de Comisia Europeană,unde municipalitatea suceveană in parteneriat cu universitatea a depus proiecte în valoare de 400.000.000 euro”, a declarat Lungu.