Secretarul de stat în cadrul Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a declarat că parteneriatul dintre CNAIR, Consiliul Județean Suceava și Gheorghe Flutur pentru centura Humorului este un exemplu de implicare. „În anul 2020, la momentul elaborării Programului Investițional 2021 – 2030 pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din România, am cuprins în strategia acestui document un capitol privind descentralizarea proiectelor de infrastructură de transport către autoritățile locale, pentru a crește capacitatea administrativă. Prin urmare, acest obiectiv de investiții se desfășoară în parteneriat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și județul Suceava, prin Consiliul Județean Suceava și președintele acestei instituții Gheorghe Flutur, acesta fiind un exemplu de bună practică, implicare și colaborare”, a declarat Ionel Scrioșteanu. El a amintit că în ședința de Guvern de jos au fost aprobați indicatorii tehnico-economici necesari realizării variantei de ocolire Gura Humorului, parte a Autostrăzii Nordului, care prevede, printre altele 10 km lungime traseu, două benzi pe sens, două noduri rutiere, 8 poduri și pasaje, 13 podețe și iluminat public. „Prin această Hotărâre de Guvern prin care s-au aprobat indicatorii tehnico economici s-a dar undă verde pentru primul tronson din noua autostradă din Moldova, Autostrada Nordului”, a spus Scrioșteanu.

El a explicat că această variantă ocolitoare va fi un sector aferent Lotului 3 al Drumului Expres Baia Mare – Suceava, iar amplasamentul traseului se va afla pe raza localităților Gura Humorului, Frasin și Păltinoasa. Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor a mai spus că prin construcția acestei centuri ocolitoare a orașului Gura Humorului se vor obține reducerea timpului de tranzitare a orașului pe DN17 (E576), descongestionarea traficului aferent intrărilor și ieșirilor și îmbunătățirea traficului de tranzit național, de mărfuri și persoane. El a mai spus că sursa de finanțare este asigurată din fonduri europene nerambursabile prin intermediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din cadrul Programului Transport.