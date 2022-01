Primăria Suceava scoate la vânzare 247,95 metri cubi de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a municipiului Suceava. Prețurile de pomire la licitație pentru valorificarea masei lemnoase care se recoltează în cursul anului 2022 vor fi aprobate de Consiliul Local în ședința de săptămâna viitoare și variază între 100 și 200 de lei metrul cub. Masa lemnoasă va fi vândută pe picior prin licitație organizată de Direcția Silvică Suceava.

