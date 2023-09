În municipiul Fălticeni anul școlar va începe în cele mai bune condiții, a anunțat primarul Gheorghe Cătălin Coman. El a declarat că în grădinițele și liceele din municipiu au fost și sunt în curs de realizare foarte multe investiții majoritatea cu bani europeni. ”Fiecare grădiniță, fiecare școală pe lângă reparațiile minore curente de la bugetul local a beneficiat de investiții și beneficiază în continuare de investiții din bani europeni. Școala începe bine la Fălticeni ca de altfel în fiecare an, condițiile sunt deosebite pentru copii. Avem toate școlile cu autorizație de funcționare. Nu avem nicio problemă din niciun punct de vedere. Am insistat foarte tare în perioada vacanței de vară să finalizăm cât mai multe dintre investiții astfel încât să creăm un disconfort minim copiilor care vor învăța. Practic în fiecare zi din vacanța de vară am avut consultări, discuții pe șantiere astfel încât să identificăm cele mai rapide și bune soluții ca școala să înceapă bine și școala va începe bine la Fălticeni urmând ca investițiile pe care le avem în derulare să se desfășoare fără a afecta procesul de învățământ. Sunt o serie de lucrări care sunt aproape de finalizare, o parte care sunt în curs dar am găsit soluții împreună cu directorii instituțiilor școlare ca aceste lucrări să nu afecteze calitatea actului educațional iar lucrurile să meargă cu un confort maxim pentru copii. Avem investiții multiple pe corpuri de clădiri, pe săli de sport, pe ateliere școlare, pe internate școlare, pe cantine școlare. Deci tot ceea ce înseamnă infrastructura necesară unui învățământ de calitate. Nu ne-am rezumat doar la clădirile în care se desfășoară cursuri ci am abordat tot ceea ce înseamnă infrastructură școlară astfel încât în toate domeniile educaționale să fim la superlativ”, a explicat Coman.

Primarul a scos în evidență relația foarte bună între autoritatea publică locală și conducerile unităților de învățământ din Fălticeni

El a arătat că suma totală a proiectelor de investiții în unitățile de învățământ din Fălticeni totalizează aproape 6 milioane de lei la care se adaugă recentul proiect de 2,7 milioane euro finanțat prin PNRR cu bani europeni care vizează dotarea școlilor cu mobilier și echipamente digitale. ”Toate cele 8 grădinițe din oraș, Clubul Copiilor și Elevilor, cele patru școli gimnaziale și cele trei licee vor beneficia de mobilier, de echipamente audio video de echipamente IT, de dotări și aparatură pentru cabinetele și laboratoarele școlare săli de sport și la cele două licee tehnologice pentru atelierele școlare. Un proiecte amplu sunt 13,25 milioane de lei bani europeni cofinanațrea Primăriei Fălticeni fiind zero. Sută al sută sunt din fonduri europene și odată cu asta rezolvăm definitiv problema dotărilor echipamentelor și mobilierului în toate instituțiile de învățământ din Fălticeni. Totul din acești bani”, a precizat primarul. El a mai ținut să scoată în evidență relația foarte bună între autoritatea publică locală și conducerile unităților de învățământ din Fălticeni.