Primarul Emil Boc a vizitat sâmbătă după amiază standurile Târgului ”Produs în Bucovina” de la Cluj Napoca. El a fost însoțit de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, de vicepreședintele Gheorghe Niță, care s-a costumat corespunzător în baci, de deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul dar și de alți parlamentari liberali.

Boc a primit cadou de la bucovineni un linguroi uriaș din lemn. Tot sâmbătă după amiază în cadrul Târgului ”Produs în Bucovina” s-a consumat un moment inedit: pe platoul care a găzduit manifestarea a răsunat ”Cântă cucu’n Bucovina” printre cei care au interpretat celebra melodie numărându-se și președintele Gheorghe Flutur.

Moment folcloric inedit la Targul de toamna " Produs in Bucovina" ce se desfasoara in perioada 13-15 octombrie pe Esplanada Salii Sporturilor " Horia Demian" din Cluj-Napoca. Posted by Emil Boc on Samstag, 14. Oktober 2017