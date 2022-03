Primarul Sucevei, Ion Lungu, s-a întâlnit la sediul primăriei municipiului Suceava, cu Reverendul Canonic Dr. William Taylor, Preot Vicar al Bisericii St. John’s Notting Hill și consilier ecumenic al episcopului de Kensington, Președinte al Asociației Bisericilor Anglicane și Orientale. ”Prin intermediul părintelui Taylor, primarul din Kensington Chelsea mi-a adresat o invitație de a participa în luna iunie a acestui an la manifestările prilejuite de celebrarea a 70 ani de domnie a Reginei Elisabeta”, a spus Lungu.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating